ЧП в подмосковной школе: подросток напал на учительницу, дети прыгали из окон

Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении на сайте ведомства. В пресс-службе регионального ГУ МВД ТАСС заявили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Пушкинское» в присутствии родителей опрашивают задержанного школьника.

Ранее очевидцы рассказали ТАСС, что полиция вывела детей и учителей на спортивную площадку и оцепила школу N1 в Ивантеевке. «Люди в касках вывели на улицу всех детей из школы. Полиция также вывела девятиклассника, который якобы заминировал школу», - сказал собеседник агентства. Очевидец утверждал, что школьник пока не признается, где именно на территории школы он оставил взрывчатые вещества.

Ученик девятого класса заранее планировал нападение на школу, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Подросток похитил у своего отца травматический пистолет, взял с собой несколько крупных петард и отправился в школу.

По словам очевидцев, школьник ворвался в кабинет информатики, приказал всем ученикам сесть на пол и с криком «Я пришёл сюда сдохнуть!» выстрелил в учительницу. Пуля попала преподавателю в голову.

«Интерфакс» ранее сообщал, что в Ивантеевке ученик с молотком напал на педагога, женщина попала в реанимацию. Школьники, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы, говорилось в сообщении. Собеседник агентства также отметил, что нападавший был вооружен и пневматическим ружьем. Позже в полиции не подтвердили сообщения о молотке.

РБК сообщал, что в школе N1 произошла стрельба и были слышны взрывы. «У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», - рассказал РБК один из учеников.

По данным источника РБК в региональном МЧС, в школе в результате инцидента пострадали четыре человека: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летняя Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточняет, что Калмыкова - учительница математики и информатики.

Видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы можно посмотреть здесь.