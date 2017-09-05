Помощники Сависаара: за работу на хуторе Хундисильма платил не экс-мэр

Ааре Нийликс сообщил суду, что Сависаар является его старым знакомым. По его словам, он работал в фирме Fixor Holding, в которой ему приходилось «делать все». Нийликс отметил, что он не чурался и транспортных работ, кроме того, выполнял временные работы на хуторе Сависаара в Хундисильма.

Как рассказал Нийликс, платили ему банковскими переводами, но суммы при этом были небольшие. При этом его прямым начальником был руководитель фирмы Fixor Holding Эрки Сависаар, и деньги за работу поступали от Fixor Holding. На вопрос, расплачивался ли Эдгар Сависаар за работы на хуторе Хундисильма с ним наличными, Нийликс ответил отрицательно.

В суде с показаниями выступила во вторник и супруга Ааре Нийликса, Майга Нийликс, которая сообщила, что она — соседка Сависаара. По ее словам, она работала на Хундисильма и ее работодателем была фирма OÜ Karia, которая платила ей за работу. Ежемесячно она получала за свой труд около 200 евро. В то же время, Нийликс не могла ответить, почему за работу ей платила фирма OÜ Karia, а не Эдгар Сависаар.

На вопрос, каким образом Нийликс в период своей работы в Хундисильма смогла перевести себе на счет суммы, исчислявшиеся сотнями тысяч, женщина ответила, что выращивала растения и полученный доход собирала на своем счету. Она заверила, что ничего не знает об оплате хозяйственных расходов Сависаара.