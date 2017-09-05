Меркель предложила свой вариант урегулирования проблем, связанных с КНДР

При этом германский канцлер подчеркнула, что решение северокорейской проблемы может быть только "дипломатическим и мирным".

Выступая в парламенте страны, Меркель подчеркнула, что дистанция между Северной Кореей и Германией не должна препятствовать тому, чтобы Берлин пытался содействовать урегулированию этой проблемы.

Накануне президент США Дональд Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР.

"Два лидера осудили продолжающееся безрассудное и опасное поведение Северной Кореи и вновь заверили в важности тесной координации (действий) в ООН. Президент Трамп отметил, что эта недавняя провокация служит лишь приверженности международного сообщества к сдерживанию запрещенной деятельности Северной Кореи", - сообщали в Белом доме.

При этом отмечалось, что "рассматриваются все меры реагирования на угрозу со стороны Северной Кореи".