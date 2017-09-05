Фото: футболист Валерий Карпин оказался косвенным участником выборов в Нарве

В июне поженившиеся Валерий и Дарья Карпины предстали сегодня в полдень на встрече кандидатов от избирательного союза "Наша Нарва" с избирателями. Как будущий мэр Нарвы была заявлена ректор Академии МВД Катри Райк, выступившая, подобно градончальнику, с лестницы нарвской ратуши.

В списке "Нашей Нарвы" всего 61 имя, и Дарья Карпина названа руководителем продаж и педагогом. Она работает сейчас в одной из нарвских гостиниц, а еще в прошлом учебном году учила школьников в и гимназистов языкам и музыке. Дарья Карпина не состоит в партиях, ранее никогда не участвовала в выборах в качестве кандидата.

"Мы муж и жена, и все решения принимаем вместе, все обсуждаем", - ответила Дарья Карпина на вопрос об участии Валерия Карпина в ее политическом дебюте.

Также она отметила, что супруг сейчас много времени проводит в Нарве и тоже заинтересован в улучшении обстановки в этом городе. "Мы оба заинтересованы в развитии города, и конечно же, его (Валерия Карпина) участие неизбежно", - сказала Карпина.

По словам кандидата, выбирать между разными политическими силами ей не пришлось. "Я не очень довольна, особенно как работник образования, тем, что происходит в Нарве сейчас, поэтому в партию нынешней власти я не пошла бы, даже если пригласили бы", - отметил она. Список же с Катри Райк во главе приглянулся ей сразу: "Это те люди, которым я доверяю больше".

Карпина конкретизировала, что ей не нравится, как в Нарве до сих пор стопорился вопрос о строительстве государственной гимназии. "Как педагог, много лет работавший в гимназии, могу точно сказать, что это необходимость", - пояснила начинающий политик.

В качестве своего возможного электората Гордеева видит, в том числе, своих бывших выпускников и нынешних гимназистов. "И, естественно, футбольные болельщики тоже", - с улыбкой добавила она.

Сам Валерий Карпин сказал, что он нормально воспринял решение супруги идти во власть. "Она самодостаточный, взрослый, умный, профессиональный человек. Это ее решение, и как муж я поддерживаю во всем, естественно", сказал он. Весь союз "Наша Нарва" Валерий Карпин оценил словами: "Новое веяние, молодые, с новыми идеями энергичные люди".

Карпин сам является уроженцем Нарвы и здесь же начал заниматься футболом. Играл за московский "Спартак", за российскую футбольную сборную, за испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Затем был главным тренером в московском "Спартаке" и паре других клубов поменьше. В июне 2017 года Карпин женился на тоже известной нарвитянке Дарье Гордеевой. Для обоих это не первый брак.

Гордеева (тогда Авраменко) известна прежде всего как певица из некогда популярного нарвского поп-дуэта BeFree. Прежде, в детстве и юности, она снималась на российских телеканалах в различных музыкальных передачах, например "Утренняя звезда". Сегодня Дарья занимается исполнением песен скорее в порядке хобби.