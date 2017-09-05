Эстонских мужчин задело за живое высказывание Осиновского: он сам - одна большая проблема!

По оценке Осиновского, в Эстонии работодателям сложно найти людей, имеющих необходимую квалификацию. Одна из причин этого явления кроется в том, что мужчины в нашей стране не уверены в себе, они постоянно переживают из-за своего статуса, что в свою очередь сопровождается чрезмерным употреблением алкоголя или скверным отношением к иностранцам.

Портал Naine24 попросил мужчин прокомментировать слова министра.

Кермо (27): «Безусловно, есть группа мужчин, подходящая под эту категорию, но, как мне кажется, так обобщать все-таки нельзя».

Сийм (38): «Это смешно! Соцдемы и их универсальное решение всему: нет человека (мужчины) - нет проблемы!»

Эрки (36): «Я вообще не могу это комментировать, так как, подобно типичному эстонскому мужчине, уже которую неделю нахожусь не в своем уме, а также абсолютно не желаю ничего делать! И мне уже больше 35 лет! Теперь, по крайней мере, будет чем оправдываться перед самим собой!»

Кристо (52): «Мне уже хорошо за 35. Я читаю много книг, а в моем кругу общения есть люди с разным цветом кожи, к которым я всегда был доброжелателен. Мне кажется, Осиновский - сам довольно неуверенный в себе мужчина, поэтому и смотрит на жизнь только со своей колокольни».

Йоозеп (33): «Подобные высказывания совсем не удивляют меня. Всю свою жизнь я жил с осознанием того, что являюсь проблематичным человеком. Но если серьезно, то, по моему мнению, министру вообще не стоило высказываться в таком ключе. Каждый человек в чем-то терпит неудачи в жизни - это не зависит от возраста или пола. Это, скорее всего, больше связано с амбициями конкретного персонажа или их с их отсутствием».

Крис (26): «В принципе, я согласен с Осиновским. Но не думаю, что только мужчины - главная проблема нашего общества, среди женщин подобное распространено не меньше».

Андрес (29): «Высказывания Осиновского - настоящий юмор! В данном случае он попадает под ту же категорию - все-таки эстонский мужчина!»