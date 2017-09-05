Фото: современная квартира в Какумяэ

Эта двухкомнатная светлая квартира с высокими потолками и изолированными комнатами находится на втором этаже двухэтажного дома и имеет площадь 52,1 м2.

Фото: KV.EE

В открытой кухне, объединенной с гостиной - элегантная встрoенная мебель с кухонным островом, который играет еще и роль обеденного стола. Темные фасады шкафчиков гармонируют с темной мягкой мебелью и хорошо сочетаются с обоями, наклеенными лишь на фрагмент одной из стен.

Фото: KV.EE

Из гостиной - выход на большой балкон площадью 5,2 м2, откуда открывается живописный вид на зеленые окрестности.

Фото: KV.EE

Спальня выдержана в теплых светлых тонах. В прихожей имеется встроенный шкаф размером 3,1 м2, куда прекрасно умещаются сезонные вещи.

Фото: KV.EE

Просторный санузел украшает дизайнерская раковина. Она, конечно, не очень практична, но красота, как известно, требует жертв.

Остальные снимки и информация о продаже находятся на странице KV.EE.