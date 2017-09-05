Картина дня: серьезная уязвимость ИД-карт, история жертвы педофилов и жена Валерия Карпина идет в политику

Специалисты выявили у 750 000 ИД-карт потенциальную уязвимость

30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы, что они обнаружили потенциальный риск, который касается ИД-карт, выданных начиная с октября 2014 года. Читайте далее...

Из-за уязвимости в ИД-картах на местных выборах могут отменить э-голосование

Выявленная в эстонских ИД-картах уязвимость может повлечь за собой отмену электронного голосования на предстоящих 15 октября муниципальных выборах. Для принятия окончательного решения у Государственной службы по организации выборов есть время до начала октября. Читайте далее...

Сегодня многих обладателей ИД-карт может ожидать неприятный сюрприз

Со вторника, 5 сентября необновленные ИД-карты нельзя использовать в браузере Google Chrome, напомнил пресс-секретарь департамента государственной инфосистемы RIA. Читайте далее...

Фото: футболист Валерий Карпин оказался косвенным участником выборов в Нарве

Вышедшая замуж за известного российского футболиста, тренера и уроженца Нарвы Валерия Карпина певица и учитель Дарья Карпина (в прошлом Авраменко и Гордеева) баллотируется в Нарвское горсобрание. Она говорит, что муж является поддержкой и советчиком даже в ее политическом начинании. Читайте далее...

Жертва педофилов программе Kuuuurija: «Он опять тащит меня в постель. Помогите!»

В передаче «Kuuuurija» молодой человек рассказал историю о том, как государственный чиновник сексуально его использовал, когда ему было 13 лет. Самое невероятное в этой истории то, что педофил до сих пор на свободе. Прямо во время съемок передачи был задержан еще один педофил и выявлена целая группа свободно и безнаказанно действовавших растлителей малолетних. Читайте далее...

Помощники Сависаара: за работу на хуторе Хундисильма платил не экс-мэр

Люди, которые оказывали услуги по уходу за хутором Эдгара Сависаара в Хундисильма, во вторник на заседании Харьюского уездного суда заверили, что деньги за свою работу они получали не от Сависаара, а от других лиц. Читайте далее...

Эстонских мужчин задело за живое высказывание Осиновского: он сам - одна большая проблема!

Как заявил на вчерашней встрече с предпринимателями министр здоровья и труда Евгений Осиновский, одна из наибольших проблем эстонского общества - нехватка квалифицированной рабочей силы, и одно из самых больших препятствий для того, чтобы ее восполнить, - явление под названием эстонский мужчина. Согласны ли с этим утверждение представители сильного пола? Читайте далее...

Таллиннский марафон существенно изменит движение общественного транспорта

В связи с проведением Таллиннского марафона SEB произойдут существенные изменения в движении общественного транспорта. Читайте далее...

Райк: Эстония начинается с Нарвы, но сейчас город является самым бедным в стране

«Эстония начинается с Нарвы, тем не менее сейчас Нарва является самым бедным городом в стране, о чем свидетельствуют недавно опубликованные данные о средней заработной плате в городах Эстонии. То, что нарвитяне зарабатывают в среднем на 200 евро меньше, чем люди в других городах Эстонии, несправедливо. Так быть не должно. Поддержка предпринимательства и создание рабочих мест должны стать приоритетом для новой, честной и работающей в интересах горожан власти, - заявила Катри Райк. - Нарва – это тоже Эстония».

Министр обороны Луйк объяснил, почему никто не попытался сбить северокорейскую ракету

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, пролетевшую над Японией северокорейскую ракету не сбили лишь потому, что это могло обернуться печальными последствиями. Читайте далее...

Юлемисте – лидер по количеству аварий в Эстонии

В списке мест, где произошли самые запутанные дорожные инциденты, в последние два года лидирует парковка таллиннского универмага Ülemiste. Если раньше больше всего аварий в Эстонии происходило на крупных перекрестках, то в последние годы в списках опасных мест начали все чаще появляться парковки торговых центров, сказала руководитель области геоинфосистемы Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс. Читайте далее...

Кайа Канепи пробилась в четвертьфинал US Open

Поздно вечером в понедельник, 4 сентября, эстонская теннисистка Кайа Канепи в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису одержала победу над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в двух сетах (6:4, 6:4) и вышла в следующий круг турнира "Большого шлема". Читайте далее...