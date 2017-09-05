Банковский союз: банки принимают ИД-карты, пока государство считает их безопасными

«ID-карточка - выданный государством документ. Банки принимают ИД-карты в качестве удостоверения личности для оказания банковских услуг до тех пор, пока государство считает их достаточно безопасными», - сказала BNS Талихярм, однако отметив, что банки могут применить дополнительные меры по снижению риска, если сочтут это необходимым.

Из-за того, что часть ИД-карт подвержена риску взлома, ни одна из услуг, связанных ними, не является ограниченной, сообщило во вторник пресс-бюро правительства.

Правительство подтвердило, что все 750 00 ИД-карты остаются действующими, а к тем, которых касаются возможности риска, каждый пользователь должен сам обновить программное обеспечение.

Однако маловероятно, что голосование на предстоящих осенью муниципальных выборах электронных выборах использование ИД-карт не будет возможным.

Как сообщил во вторник Департамент государственной инфосистемы Эстонии, выданные с октября 2014 года 750 000 идентификационных карт (ИД-карты) подвержены риску взлома.

30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы, что они обнаружили потенциальный риск, который касается ИД-карт, выданных начиная с октября 2014 года.

«По сегодняшней оценке эстонских экспертов, имеется потенциальный риск, и мы продолжаем проверку утверждений ученых, - заявил генеральный директор Департамента государственной инфосистемы (Riigi Infosüsteemi Amet, RIA) Таймар Петеркоп. - Мы уже разработали первичные решения для снижения рисков и делаем все для того, чтобы безопасность ID-карты была по-прежнему обеспечена».

«По имеющейся сейчас информации, данный потенциальный риск не реализован и ничьим цифровым идентитетом с его помощью не злоупотребили, – cказал Петеркоп. - Все действия, осуществленные при помощи ИД-карты, по-прежнему в силе, и мы предпринимаем ряд шагов для того, чтобы этот риск нельзя было использовать для атаки на эстонскую ИД-карту в будущем. Мы закрыли базу данных открытых ключей ИД-карты, так как без доступа к открытому ключу невозможно использовать этот риск для атаки на карту».

Возможный риск касается ИД-карт, которые были выданы начиная с октября 2014 года (в том числе и карт, выданных э-резидентам), то есть всего около 750 000 карт. В картах, выданных до 16 октября 2014 года, использовался другой чип, и на эти карты риск не влияет. Также этот риск не касается мобильного решения mobiil-ID.

«Эстонское общество пользуется передовыми технологиями. Использование новых технологий сопровождается не только удобствами, но и рисками. Важно то, как обнаруживают опасности и как их избегают. Данный случай – хороший пример того, когда ученые сообщают нам об открытии и эстонское государство может приступить к решению проблем», - cказал Петеркоп.