Этюд в багровых тонах: черно-красная квартира в Мустамяэ
5 сентября 2017 г., 15:45
Чего только нет на просторах портала недвижимости KV.EE! Сегодня вот нашлась такая квартирка с полным страсти интерьером.
Обычная двухкомнатная хрущевка с открытой кухней и недавно сделанным ремонтом. Все бы хорошо, но вот цветовая гамма - на любителя яркого и мрачного одновременно! Интересно, как быстро найдется такой экстремал?
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Ванная комната в квартире - в плитке терракотово-коричневых тонов. Спальня - поспокойнее. Продавец обещает оставить в квартире всю мебель и забрать только личные вещи. По поводу деталей и условий продажи можно обратиться на страницу KV.EE.