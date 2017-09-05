Этюд в багровых тонах: черно-красная квартира в Мустамяэ

Обычная двухкомнатная хрущевка с открытой кухней и недавно сделанным ремонтом. Все бы хорошо, но вот цветовая гамма - на любителя яркого и мрачного одновременно! Интересно, как быстро найдется такой экстремал?

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Ванная комната в квартире - в плитке терракотово-коричневых тонов. Спальня - поспокойнее. Продавец обещает оставить в квартире всю мебель и забрать только личные вещи. По поводу деталей и условий продажи можно обратиться на страницу KV.EE.