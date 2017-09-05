Мэр Лейпцига раскритиковал полицию за совет женщинам не выходить на пробежку по одной и почаще оглядываться

Ранее сообщалось об изнасиловании 50-летней женщины, совершавшей утреннюю пробежку 1 сентября в популярном парке «Розенталь». На нее напал темноволосый мужчина южной внешности, на вид ему было 25-35 лет. Он оттащил ее на поляну и надругался над ней, при этом во время борьбы насильник так сильно бил ее по лицу, что ей пришлось перенести экстренную операцию, отмечает The Local.

В полиции Лейпцига после происшествия заявили, что было бы лучше, если бы женщины бегали парами - тогда они всегда будут знать, что они не одни и рядом есть другой человек. Пробегая мимо другого бегуна, отмечали в полиции, следует оглянуться, чтобы убедиться, что он не будет атаковать.

Такая реакция полиции вызвала возмущение общественности. Правоохранителей обвиняли в том, что они вместо того, чтобы обеспечить безопасность в парках, призывают ограничить личную свободу людей.

Мэр Буркхард Юнг заявил, что для предупреждения подобных случаев на улицах и в парках должно быть больше полиции, и напомнил, что он добивается этого уже несколько лет. «Мы все хотим жить в городе, где прогулка женщины в парке будет нормальным явлением и все будут чувствовать себя в безопасности», - подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что в Лейпциге на протяжении длительного времени не случалось таких зверских изнасилований. Преступник пока не найден.