В Ласнамяэской управе теперь работает экстрасенс Илона Калдре

Мы обратились в управу с вопросами, правдива ли поступившая к нам информация и какими вопросами ведает экстрасенс? Пресс-секретарь управы Ольга Нигровская подтвердила, что все обстоит именно так: «Поскольку чиновник, курировавший организацию всех многочисленных районных мероприятий, ушел в декрет, было решено нанять замещающего работника на основе договора о подряде. Илона Калдре будет отвечать за координацию мероприятий».

Напомним, что Илона Калдре также решила принять участие в октябрьских муниципальных выборах и выставила свою кандидатуру по спискам Центристской партии в волости Йыхви, жителем которой и является.