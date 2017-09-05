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В Ласнамяэской управе теперь работает экстрасенс Илона Калдре

Rus.Postimees.ee
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Илона Калдре | ФОТО: Личный архив Илоны Калдре

Как стало известно редакции Rus.Postimees не так давно на работу в Ласнамяэскую управу Таллинна была принята известная не только в нашей стране ясновидящая Илона Калдре.

Мы обратились в управу с вопросами, правдива ли поступившая к нам информация и какими вопросами ведает экстрасенс? Пресс-секретарь управы Ольга Нигровская подтвердила, что все обстоит именно так: «Поскольку чиновник, курировавший организацию всех многочисленных районных мероприятий, ушел в декрет, было решено нанять замещающего работника на основе договора о подряде. Илона Калдре будет отвечать за координацию мероприятий».

Напомним, что Илона Калдре также решила принять участие в октябрьских муниципальных выборах и выставила свою кандидатуру по спискам Центристской партии в волости Йыхви, жителем которой и является.

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