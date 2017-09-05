Карилайд: центристы всегда подчеркивали, что система э-выборов недостаточно безопасна

По словам Карилайда, учитывая предстоящие местные выборы, членам республиканской избирательной комиссии вместе с экспертами стоит всерьез задуматься над тем, насколько целесообразны э-выборы, учитывая угрозу безопасности. «Центристы всегда говорили о том, что система э-выборов должна быть безопасной и прозрачной. Наша предосторожность, к сожалению, сегодня оправдалась», - сказал Карилайд.

Политик отметил также, что демократия и пробелы в безопасности - вещи несовместимые. «Эксперты должны обеспечить безопасность э-выборов и предоставить возможность для проверки, чтобы гарантировать, что результаты э-голосования не были подтасованы. Если они не в силах этого сделать, э-выборы следует отменить», - заявил Карилайд, добавив, что центристы уже предлагали провести международный аудит всей системы э-выборов.

Депутат Рийгикогу констатировал также, что любой риск безопасности - серьезный повод для беспокойства и испытание для соответствующих ведомств в поиске скорейшего решения проблемы. «Ежедневные и привычные действия в электронной среде уже прочно вошли в обиход жителей Эстонии. Исходя из этого, наш приоритет сегодня - это минимизация любого риска, связанного либо с э-выборами, либо с другими э-услугами», - заявил политик.