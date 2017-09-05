Осужденный за убийство продолжил совершать преступления и в тюрьме

На прошлой неделе Тартуский уездный суд признал 68-летнего Сулева Кирса виновным в угрозах применения насилия в отношении лиц, участвовавших в правосудии над ним, а также в угрозах насилием в адрес представителя власти и приговорил Кирса к пяти годам тюремного заключения. Отбывание наказания отсчитывается от 17 февраля этого года, уточнили в Тартуском уездном суде.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, после того, как в 2008 году Пярнуский уездный суд признал Кирса виновным в убийстве, тот совершил преступления, как связанные с нарушением общественного порядка, так и направленные против правосудия. Он оскорблял и угрожал сотрудникам тюрьмы и другим лицам, участвовавшим в правосудии над ним.

По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, это уголовное дело касается угроз в адрес трех человек. "Учитывая преступления, совершенные обвиняемым ранее, и охранник тюрьмы, и другие лица, которым он угрожал, чувствовали реальную угрозу жизни и здоровью их самих и их близких", - сказала Калдоя. По оценке прокурора, у пострадавших, знавших прошлое обвиняемого, были основания верить, что обвиняемый приведет угрозы в исполнение. По этой причине государственный обвинитель посчитал важным изолировать Кирса от общества на максимально возможный срок.

"В содержательном отношении это крайне важное решение, которое дает сигнал, что к проступкам в отношении госчиновников относятся с полной серьезностью", - заметила Калдоя. Только такая реакция поможет, по ее оценке, обеспечить по возможности качественную и объективную работу учреждений правосудия. Чиновники не должны бояться выполнять свои обязанности качественно и в соответствии с правосудием, добавила прокурор.

Суд также постановил, что после отбывания срока Кирсу будет запрещено приближаться к потерпевшим в течение трех лет. В качестве расходов на производство Кирсу придется выплатить 1521 евро. Ранее Кирс несколько раз наказывался в уголовном порядке.

Стороны судебного производства смогут сообщить о желании оспорить решение в течение семи дней с момента оглашения приговора. Если такое желание будет выражено, суд вынесет решение 12 сентября.