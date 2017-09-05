Большое расследование: азербайджанская элита отмыла $3 млрд через Эстонию

"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи никак не связаны с указанными в публикациях обвинениями. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам абсолютно необоснованны, предвзяты и носят провокационный характер", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана, которое цитирует Newsru.com со ссылкой на азербайджанское агентство "Азертадж".

За этими статьями стоит финансист Джордж Сорос, утверждается в сообщении: "Нам известно, что за этим стоят Джордж Сорос и его подручные, имеющие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, лгунов против Азербайджана и его руководства. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы".

"Грязную кампанию против президента Азербайджана и его семьи проводит также связанное с Соросом армянское лобби. Однако, несмотря на эти усилия, они оказались тщетными", - заявили в пресс-службе президента Азербайджана.

"Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является Дина Нагапетян армянского происхождения, еще раз показывает, что эти грязные обвинения являются в том числе и очередным отвратительным поступком мирового армянства", - заключили в пресс-службе.

The Guardian: власти Азербайджана отмыли 2,9 млрд долларов с помощью британских подставных компаний

В расследовании The Guardian говорится, что элита Азербайджана отмыла почти 3 млрд долларов, чтобы платить видным европейским деятелям, приобретать предметы роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний, сообщается на сайте InoPressa.

"Руководство Азербайджана, обвиняемое в серийных нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовках на выборах, осуществило более 16 тыс. тайных платежей в период 2012-2014 годов", - говорится в статье.

Часть этих денег поступила политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, призванной отклонять критику в адрес президента Ильхама Алиева и продвигать положительный имидж Азербайджана.

В расследовании говорится, что денежные средства, которые вносились загадочными казначеями в Азербайджане и России, переводились на счета британских компаний (все это были товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Регистрационной палате в Лондоне) через западную финансовую систему, не вызывая никакой тревоги. Один из ведущих европейских банков - Danske - обрабатывал платежи через свое отделение в Эстонии.

Эту схему прозвали "азербайджанская прачечная самообслуживания". Конфиденциальные банковские документы были несанкционированно предоставлены датской газете Berlingske, ими также поделились с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетой The Guardian и другими СМИ-партнерами. Данные относятся к 30-месячному периоду. "Возможно, они обнажили только верхушку айсберга", - пишут авторы расследования.

В этих банковских документах зафиксированы множественные платежи нескольким бывшим членам ПАСЕ, в числе которых экс-депутат Эдуард Линтнер, член партии Христианско-Социальный Союз (Германия), и итальянец Лука Волонте, который в прошлом председательствовал в ПАСЕ в правоцентристской фракции.

Банковские данные демонстрируют, что более 2,5 млрд долларов было перечислено компаниям и около 50 млн долларов - физическим лицам. Среди компаний было много западноевропейских фирм, которые занимаются розничной торговлей или оказанием услуг. Издание также упоминает о нескольких британских учебных заведениях и залоговых платежах при аренде дорогих лондонских квартир.