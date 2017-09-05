Большое расследование: азербайджанская элита отмыла $3 млрд через Эстонию

The Guardian, BBC, Sueddeutsche Zeitung и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели расследование секретной схемы правящей элиты Азербайджана, которая использовалась для отмывания 2,9 млрд долларов и дорогих подарков европейским парламентариям. В пресс-службе президента Азербайджана Ильхама Алиева расследование назвали провокацией мирового армянства на деньги финансиста Джорджа Сороса.
"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи никак не связаны с указанными в публикациях обвинениями. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам абсолютно необоснованны, предвзяты и носят провокационный характер", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана, которое цитирует Newsru.com со ссылкой на азербайджанское агентство "Азертадж".
За этими статьями стоит финансист Джордж Сорос, утверждается в сообщении: "Нам известно, что за этим стоят Джордж Сорос и его подручные, имеющие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, лгунов против Азербайджана и его руководства. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы".
"Грязную кампанию против президента Азербайджана и его семьи проводит также связанное с Соросом армянское лобби. Однако, несмотря на эти усилия, они оказались тщетными", - заявили в пресс-службе президента Азербайджана.
"Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является Дина Нагапетян армянского происхождения, еще раз показывает, что эти грязные обвинения являются в том числе и очередным отвратительным поступком мирового армянства", - заключили в пресс-службе.
The Guardian: власти Азербайджана отмыли 2,9 млрд долларов с помощью британских подставных компаний
В расследовании The Guardian говорится, что элита Азербайджана отмыла почти 3 млрд долларов, чтобы платить видным европейским деятелям, приобретать предметы роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний, сообщается на сайте InoPressa.
"Руководство Азербайджана, обвиняемое в серийных нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовках на выборах, осуществило более 16 тыс. тайных платежей в период 2012-2014 годов", - говорится в статье.
Часть этих денег поступила политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, призванной отклонять критику в адрес президента Ильхама Алиева и продвигать положительный имидж Азербайджана.
В расследовании говорится, что денежные средства, которые вносились загадочными казначеями в Азербайджане и России, переводились на счета британских компаний (все это были товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Регистрационной палате в Лондоне) через западную финансовую систему, не вызывая никакой тревоги. Один из ведущих европейских банков - Danske - обрабатывал платежи через свое отделение в Эстонии.
Эту схему прозвали "азербайджанская прачечная самообслуживания". Конфиденциальные банковские документы были несанкционированно предоставлены датской газете Berlingske, ими также поделились с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетой The Guardian и другими СМИ-партнерами. Данные относятся к 30-месячному периоду. "Возможно, они обнажили только верхушку айсберга", - пишут авторы расследования.
В этих банковских документах зафиксированы множественные платежи нескольким бывшим членам ПАСЕ, в числе которых экс-депутат Эдуард Линтнер, член партии Христианско-Социальный Союз (Германия), и итальянец Лука Волонте, который в прошлом председательствовал в ПАСЕ в правоцентристской фракции.
Банковские данные демонстрируют, что более 2,5 млрд долларов было перечислено компаниям и около 50 млн долларов - физическим лицам. Среди компаний было много западноевропейских фирм, которые занимаются розничной торговлей или оказанием услуг. Издание также упоминает о нескольких британских учебных заведениях и залоговых платежах при аренде дорогих лондонских квартир.
"Правящая семья Азербайджана не упоминается прямо. Но доказательств некой связи предостаточно. Крупные суммы поступают через государственный International Bank of Azerbaijan. Это крупнейший банк страны, которая богата нефтью, и все же летом этого года он объявил в Нью-Йорке о банкротстве. Свою долю наличных денег вносят министерства обороны и чрезвычайных ситуаций в Баку", - говорится в статье. По словам авторов, в схеме также фигурируют бывшие деловые партнеры Дональда Трампа.
Строительством отеля "Башня Трампа" (который так и не открылся) в Баку занимался миллиардер Анар Маммадов, сын экс-министра транспорта Зии Маммадова. "Baghlan, холдинг Маммадовых, связан с транзакциями в рамках "прачечной-автомата".
Неясно, откуда брались деньги, которые использовались в этой схеме. Российское правительство перевело в "прачечную-автомат" 29,4 млн долларов через свою основную оружейную компанию "Рособоронэкспорт". Несколько транзакций связаны с другой схемой отмывания денег на 20 млрд долларов, которая функционировала с центром в Москве в 2010-2014 годах. Эта схема - "Глобальная прачечная-автомат" - была разоблачена в марте OCCRP, "Новой газетой" и The Guardian", - говорится в статье.
"Таинственная частная фирма из Баку Baku, Baktelekom MMC, внесла более 1,4 млрд долларов. Специалисты по аферам называют такие фирмы "организация-двойник". Она выглядит похожей на одноименную государственную телекоммуникационную компанию, но не имеет к ней никакого отношения. У нее нет сайта. Ее функции неясны. По данным OCCRP, Baktelekom MMC связана с Мехрибан Алиевой", - пишет издание.
В Совете Европы азербайджанское лобби называют "икорной дипломатией"
О схеме написала газета Sueddeutsche Zeitung, которая вместе с OCCRP и другими партнерами на основе банковских данных за период с 2012 по 2014 год, выяснила, что европейские парламентарии так много раз получали дорогие подарки из Азербайджана, что глава научно-исследовательского центра ESI Геральд Кнаус несколько месяцев назад даже заявил, что Совет Европы продал душу автократическому режиму. Для азербайджанского лобби в Совете Европы уже давно придуман термин - "икорная дипломатия" (перевод сайта InoPressa).
Самого крупного успеха Азербайджан, как утверждается в статье, добился в 2013 году, когда Парламентская ассамблея Совета Европы неожиданно для всех отклонила доклад немецкого депутата Кристофа Штрессера о политических арестах в Азербайджане.
Опубликованная электронная переписка бывшего евродепутата Лука Волонте и двух азербайджанских депутатов доказывает, что именно Волонте стоит за сопротивлением Штрессеру. При этом принадлежащий Волонте фонд получил миллионы евро.
В марте нынешнего года прокуратура в Милане завела на Волонте дело: ему инкриминируют то, что он якобы повлиял на коллег накануне голосования и взамен получил через свой фонд и фирму своей супруги около 2,39 млн евро из Азербайджана. Платежи были перечислены со счетов одной британской фирмы через эстонский филиал датского Danske Bank.
В пользу Азербайджана часто выглядят не только голосования, но и оценки наблюдателей на выборах. Во время вызвавших много споров выборов 2015 года официальная делегация Совета Европы пришла к выводу, что в Азербайджане сделан еще один шаг вперед по направлению к свободным, справедливым и демократическим выборам.
Не все члены делегации разделили эту точку зрения: трое из 28, в том числе немецкий политик Франк Швабе, дали собственную оценку. "Ну в какой демократической стране кандидата выбирают с результатом почти в 100%? С самого начала было понятно, что наблюдатели относились к правительству недостаточно критично", - подчеркнул Швабе.
Азербайджан продолжает наступление на свободу слова: начался суд над французскими журналистами
Во вторник в Париже начался процесс против французских журналистов Лорана Ришара и Элиз Люсе, которые сняли критический фильм о том, как Азербайджан создает корректный имидж во всем мире, но при этом жестоко расправляется со своими критиками. Истцом выступает Азербайджан.
В мае в Азербайджане был наложен на пользование связью WhatsApp и закрытие сайтов таких оппозиционных СМИ, как азербайджанская служба радио "Свобода", газета "Свобода", телеканалы "Мейдан ТВ", "Туран ТВ" и "Азербайджан сааты".
Сайт радио "Свобода" попал под запрет после публикации журналистского расследования финансовых операций, которые имеют отношение к семье президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближнему кругу.
В июле сообщалось, что президент Азербайджана заселил целый дом 255 отборными журналистами, подарив им квартиры в одном здании за особые заслуги. Ильхам Алиев пообещал, что проявившие большие заслуги перед родиной будут жить в комфорте. По его словам, в Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, никаких ограничений нет, а заявления неправительственных организаций не имеют никаких оснований.
По данным Freedom House, в стране продолжаются репрессии против оппозиционных СМИ. В списке несвободных стран Азербайджан занимает 190-е место из 199.