По центристскому избирательному списку в Таллинне баллотируется более 500 кандидатов

По словам Корба, на предстоящих местных выборах от Центристской партии будет избираться рекордное количество кандидатов. "Люди хотят внести свой вклад в развитие города и для этого они выбрали Центристскую партию. И это не случайно, так как все понимают, что любые хорошие начинания можно реализовать лишь сообща с сильной и уверенной командой", - сказал Корб.

Кандидат на пост мэра от центристов Таави Аас отметил, что избирательный список Центристкой партии в Таллинне - это совокупность списков всех партий, баллотирующихся в столице. Аас подчеркнул, что на предстоящие выборы центристы идут с хорошо продуманной прграммой и сильной командой, которая сможет реализовать все свои обещания. "Помимо сильных кандитатов, возглавляющих списки партии по всем столичным избирательным округам, наша команда состоит из отличных кандидатов, занятых в разных сферах и областях. Они не только хорошие командные игроки, но и люди слова, которым доверяют избиратели. Наша цель - достичь отличнейшего результата, и я уверен, что это нам по плечу. Пока другие обещают, мы работаем в поте лица на благо жителей нашей столицы", - отметил Аас.

Политик добавил также, что выборы - это борьба идей. Поэтому предвыборная программа центристов основана лишь на реалистичных идеях, с учетом пожеланий горожан. "Наш лозунг не зря гласит, что мы работаем, пока другие лишь раздают обещания. Мы не разбрасываемся словами, мы просто делаем свою работу, результаты которой видны горожанам невооруженным глазом. Таллинн развивается и строится, мы приняли в разработку множество инновационных идей, и бесплатный общественный транспорт - это лишь один из ярких примеров того, чего мы уже достигли", - заявил Аас, напомнив, что предвыборная программа центристов включает в себя прибавку к пенсии до 100 евро, сокращение очередей, бесплатные кружки по интересам каждому ребенку и строительство променада.