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На границе с Эстонией может появиться еще один магазин SuperAlko

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На границе Эстонии и Латвии в латвийской Валка планируют построить новый торговый центр, в котором будет открыт второй в приграничном городе магазин SuperAlko.

Один из владельцев оперирующего магазинами SuperAlko предприятия Aldar Eesti OÜ Эльмо Эрлих подтвердил, что фирма действительно планирует открыть в приграничном латвийском городе новый алкогольный магазин, однако подробностей пока не сообщил, передает Äripäev.

Как сообщается, особенностью нового магазина будет то, что вход в него будет вести непосредственно с эстонской стороны. На эстонской стороне по краю недвижимости проходит шоссе Валга-Уулу, и новый владелец грунта хочет обеспечить доступ с этого шоссе к будущему магазину.

Как сообщил член правления Aldar Eesti OÜ Рихо Маурер, на этой территории планируется построить не только магазин SuperAlko, но и крупный торговый центр. "Там будет продуктовый магазин, магазин строительных материалов и также наш магазин", - сказал он.

Читайте подробнее в Äripäev.

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