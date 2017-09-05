Сдача квартиры в аренду обернулась кошмаром

Когда владелица парижской квартиры решила сдать ее в аренду на три недели туристу из Канады, она не ожидала никакого подвоха - арендатор казался во всех отношениях аккуратным. Но когда девушка приехала принимать квартиру обратно, она обнаружила разгромленное жилище, которое утопало в мусоре и было покрыто слоем испражнений.

23-летняя владелица квартиры Лаури Синаковски рассказала, что сейчас площадь для жилья непригодна - в квартире стоит страшная вонь, а испражнения привлекли в нее всевозможных насекомых. Девушка оценивает ущерб более чем в 10 000 евро.

Сама Лаури с канадцем лично не встречалась, но по переписке он казался абсолютно нормальным, к тому же отзывы о нем на AirBnb были позитивными. По словам соседей Лаури, при встрече мужчина всегда был приветлив и вежлив, однако позже владелица квартиры узнала, что он уже давно страдает алкоголизмом и хронической депрессией.

Женщина надеется, что сумма, которая уйдет на ремонт квартиры, будет компенсирована в полном объеме, по меньшей мере именно с таким требованием она обратилась в суд.

По словам представителя AirBnb, это крайне редкий случай, и большинство их пользователей ведут себя в арендованных жилищах примерно. Канадец, о котором идет речь, по словам представителя AirBnb, удален из числа пользователей сообщества.