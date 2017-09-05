Министр обороны: для Северной Кореи Таллинн - ближайшая столица НАТО

"Мы всегда думаем о том, что ракету могут направить на США, однако ученые Международного центра оборонных исследований обратили внимание на то, что, если ракета КНДР полетит на север, то ближайшая столица стран НАТО - на самом деле Таллинн", - заметил Луйк.

При этом он тут же добавил, что, естественно, для Эстонии такой вариант развития событий исключен, потому что у нас нет ни одного конфликта с Северной Кореей. "Я упомянул об этом лишь как об интересном факте", - пояснил Луйк сказанное.

Враждебность КНДР демонстрирует в отношении США - Северная Корея обещала атаковать принадлежащий США остров Гуам.

Отвечая на вопрос ведущего о том, была бы опасна для Эстонии ситуация, если бы США вступили в военное противостояние с КНДР, министр обороны дал понять, что для беспокойств нет причины.