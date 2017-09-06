Психиатр о наркополитике: одну голову рубят, на ее месте вырастают новые

Народные басни о наркотиках, оказывающих терапевтический эффект, безответственны и глупы, поскольку в аптеках можно найти проверенное лекарство в нужной пропорции, пишет психиатр Мари Ярвелайд.
В Эстонии от передозировки наркотиком под названием фентанил погибает больше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях, написал 30 марта 2012 года Би-Би-Си. В новости также сообщалось, что находящееся в обороте в Эстонии вещество может быть произведено в лабораториях за восточной границей – в России. Читая эту старую новость, возникает желание проверить дату ее опубликования – в данный момент может показаться, что речь идет о сегодняшнем дне.
Я искала на странице Европейского центра наркотиков и наркозависимости рапорт за этот год. В процессе прочтения в глаза бросилось, что Эстония – это страна ЕС, где умирает больше всего наркоманов (102,7 случая на миллион жителей сравнивают со средним по ЕС показателем в 20,3 случая. Например, в Латвии этот показатель составляет – восемь человек на миллион жителей). Также в Эстонии у каждого третьего заключенного есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков (2015 год – 35 процентов заключенных, 16 процентов больны ВИЧ и 40 процентов – гепатитом С).
В качестве позитивного примера в рапорте указано, что, начиная с 2013 года, в наших тюрьмах в сотрудничестве между Эстонией и Швейцарией проводится налоксон-программа, то есть при передозировке фентанилом заключенные получают помощь и не умирают.
Прочтя эту фразу, в голове у читателя могут возникнуть разные мысли. У меня, например, такая, что если бы не было наркомании и наркоманов, в наших тюрьмах было бы меньше заключенных. Не будем трогать тему, которая касается расходов для нашей системы здравоохранения из-за наркомании – это и так ясно, поскольку, по оценке того же рапорта, шесть из тысячи жителей колют себе какой-то наркотик и большая часть из них как раз фентанил (по данным рапорта, 5,9 человек на 1000 жителей).
В 2009-2016 годы в нелегальный оборот в Европе поступили 25 полностью синтетических опиатов, 18 из них – разновидности фентанила. Если бы речь не шла о бизнесе, приносящем легкий доход, то новые вещества явно не появлялись бы.
Также ясно, что наркоторговцы не ставят перед собой цель убить клиента, поскольку в таком случае нужно будет искать нового клиента взамен умершему, иначе доходы иссякнут. Так что мысль отправить наркоманов на необитаемый остров, мол, пусть они живут там, не сработает – вместо пропавшего клиента начинают искать нового, чтобы сделать из него зависимого.
Если посмотреть наркокартинку шире, то ничего хорошего мы на ней не увидим. И хотя растущая на эстонских полях конопля в отличие от той, что выращена под искусственным освещением, или сорта, произрастающие где-то рядом с экватором для наркотиков не годятся, наши дети (исследование ESPAD говорит о школьниках 15-16 лет), как минимум каждый четвертый из них, пробовал коноплю.
Если рекламирующие продукцию из конопли делают акцент именно на лечебной конопле, будто речь идет о лекарстве для широких народных масс, то фентанил используется в медицине как в анестезиологии, так и в качестве усиливающего эффект обезболивания при лечении онкологии.
Тут в голове возникает два вопроса. Во-первых, почему именно Эстония настолько дружественно-добра к тем, кто предлагает нелегальный фентанил? Во-вторых, поскольку фентанил – это сильное обезболивающее, а коноплю предлагают-рекламируют именно как обезболивающее, то кто потребители этих «обезболивающих»?
Ясно, что речь не идет о физической боли. Может быть дело в душевной боли: то есть как физическую, так и душевную боль убирают одни и те же обезболивающие. Разница лишь в том, что если устранение боли в случае физического заболевания дает возможность для безболезненного выздоровления, то душевная боль возвращается, когда проходит действие препарата. В любом случае его воздействие краткосрочно, особенно у фентанила. Очень часто к этому приводит (у молодых людей) большая скука или желание разок попробовать высокое чувство эйфории.
Говоря с российскими врачами о наркомании и колющихся наркоманах, приходится слышать быстрый и короткий комментарий: «Нет смысла инвестировать деньги и энергию в помощь им (молодым людям), так и так через какое-то время они все равно умрут». К счастью, у нас есть программы лечения от наркотической зависимости и тех, кто находится в беде от алкогольной зависимости. Подумаем о матерях и родственниках тех несовершеннолетних и молодых, чей ребенок или любимый уже ушел из жизни таким образом.
После Второй мировой войны школьным учителям приходилось проверять приходящих в заведение, чтобы они не принесли с собой гранату или оружие-патроны. Тогда умирали или получали ранения, бросая найденные гранаты-бомбы в костры, а причиной был интерес или желание повеселиться. Сейчас учителя уже не могут проверить безопасность учеников, даже в том случае, если начинать учебный день с обысков – для того, чтобы получить заказанный наркотик даже не нужно знать какого-то дилера, Интернет – это место бездонных возможностей.
Несколько лет назад государственную наркополитику вывели на тот уровень, чтобы поймать крупных рыб на наркорынке, оставив в свободном плавании мелких рыбешек и посредников. Пришло время признать, что предложения наркотиков это не снизило, поскольку речь идет о бизнесе, где место пусто не бывает и, срубая одну голову, на ее месте тут же отрастают новые.
Можно подумать и о том,что, хотя нас окружают различные вещества, изменяющие психику, одно предпочитают другому. Это не новость, что на заправке кто-то перед тем, как залить бак, может налить немного в пластиковый пакет и вдыхать эти пары; токсикологи подсчитали, что в каждом доме есть пара десятков веществ домашней химии – клеи, растворители, лаки, - которые при нецелевом использовании могут заставить нашу психику работать иначе. И, да, это правда, что большая часть из них при повторном использовании могут наносить непоправимые повреждения мозга.
В работе психиатром я слишком часто сталкиваюсь с наивным убеждением молодых людей, а иногда и тех, кто уже стал родителями, что для того, чтобы расслабиться в конце недели можно употребить коноплю.
Такие истории слушают психиатры, и они остаются внутри медицинских кабинетов, но лечение в любом случае длительное и выздоровление не обязательно будет полным. Стоит еще до того, как рука протянется к наркотику, который может сделать здоровым и успешным, послушать, что говорят те, у кого эти вещества были обычным делом, а культура употребления длилась тысячелетиями.
Там, где в народной медицине используют целителей-шаманов, есть правило, что прежде, чем начать лечение, вместе с целителем выясняют причину возникновения болезни. Потребление алколоидов из простого интереса, создает опыт изменения психики, но не у всех.
Алколоиды можно найти во многих растущих в Эстонии растениях и грибах, но мы считаем их ядовитыми. Наши предки знали лечебные свойства этих растений и грибов. Но сегодня нет никакой надобности лечиться по рецептам праотцов, поскольку в аптеках есть проверенные лекарства в нужных дозах.
Кажется, что и тут мы скорее недоверчивы. Или несколько легкомысленны. Как уже было сказано, сегодня человек может и должен сам решать, что для него хорошо, а что – плохо. Смотреть, что может получиться в длительной перспективе, а не удовлетворяться сиюминутной эйфорией. Например, долгосрочный эффект от меняющей психику конопли – нарушение сексуальных функций и об этом знали еще врачи-фармацевты времен Александра Великого. И наркотики запрещены потому, что они ранят-нарушают психику человека даже тогда, когда не вызывают немедленного нарушения здоровья или смерть.