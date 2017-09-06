Психиатр о наркополитике: одну голову рубят, на ее месте вырастают новые

В Эстонии от передозировки наркотиком под названием фентанил погибает больше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях, написал 30 марта 2012 года Би-Би-Си. В новости также сообщалось, что находящееся в обороте в Эстонии вещество может быть произведено в лабораториях за восточной границей – в России. Читая эту старую новость, возникает желание проверить дату ее опубликования – в данный момент может показаться, что речь идет о сегодняшнем дне.

Я искала на странице Европейского центра наркотиков и наркозависимости рапорт за этот год. В процессе прочтения в глаза бросилось, что Эстония – это страна ЕС, где умирает больше всего наркоманов (102,7 случая на миллион жителей сравнивают со средним по ЕС показателем в 20,3 случая. Например, в Латвии этот показатель составляет – восемь человек на миллион жителей). Также в Эстонии у каждого третьего заключенного есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков (2015 год – 35 процентов заключенных, 16 процентов больны ВИЧ и 40 процентов – гепатитом С).

В качестве позитивного примера в рапорте указано, что, начиная с 2013 года, в наших тюрьмах в сотрудничестве между Эстонией и Швейцарией проводится налоксон-программа, то есть при передозировке фентанилом заключенные получают помощь и не умирают.

Прочтя эту фразу, в голове у читателя могут возникнуть разные мысли. У меня, например, такая, что если бы не было наркомании и наркоманов, в наших тюрьмах было бы меньше заключенных. Не будем трогать тему, которая касается расходов для нашей системы здравоохранения из-за наркомании – это и так ясно, поскольку, по оценке того же рапорта, шесть из тысячи жителей колют себе какой-то наркотик и большая часть из них как раз фентанил (по данным рапорта, 5,9 человек на 1000 жителей).

В 2009-2016 годы в нелегальный оборот в Европе поступили 25 полностью синтетических опиатов, 18 из них – разновидности фентанила. Если бы речь не шла о бизнесе, приносящем легкий доход, то новые вещества явно не появлялись бы.

Также ясно, что наркоторговцы не ставят перед собой цель убить клиента, поскольку в таком случае нужно будет искать нового клиента взамен умершему, иначе доходы иссякнут. Так что мысль отправить наркоманов на необитаемый остров, мол, пусть они живут там, не сработает – вместо пропавшего клиента начинают искать нового, чтобы сделать из него зависимого.

Если посмотреть наркокартинку шире, то ничего хорошего мы на ней не увидим. И хотя растущая на эстонских полях конопля в отличие от той, что выращена под искусственным освещением, или сорта, произрастающие где-то рядом с экватором для наркотиков не годятся, наши дети (исследование ESPAD говорит о школьниках 15-16 лет), как минимум каждый четвертый из них, пробовал коноплю.

Если рекламирующие продукцию из конопли делают акцент именно на лечебной конопле, будто речь идет о лекарстве для широких народных масс, то фентанил используется в медицине как в анестезиологии, так и в качестве усиливающего эффект обезболивания при лечении онкологии.