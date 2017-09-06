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Кандидаты-новички в студии Postimees: а вы случайно партией не ошиблись?

Прямой эфир в 11.00!

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Родион Денисов (Союз Сависаара и Деловой Таллинн), Всеволод Юргенсон (Центристская партия), Даниэль Либман (EKRE) | ФОТО: Pm

Запрос на новые лица на выборах-2017 как никогда высок. В студию Postimees приглашены те, кто впервые баллотируются либо идут на выборы от новых для себя партий и избирательных союзов: Родион Денисов (Союз Сависаара и «Деловой Таллинн»), Всеволод Юргенсон (Центристская партия) и Даниэль Либман (EKRE).

Знакомьтесь с ними в прямом эфире в студии Postimees! Начало трансляции в 11.00.

  • Что дебютанты в своих партиях и избирательных союзах намерены привнести в Таллинн?
  • Все партии наперебой обещают бесплатные блага жителям Таллинна. Не пора ли остановиться?
  • Реально ли сделать Таллинн эстоноязычным? Чем обернется для русских EKREизация общества?
  • Недавно министр Осиновский раскритиковал эстонских мужчин, назвав их «большой проблемой». Как ее решать?

Позже беседу можно будет увидеть в повторе на нашем портале.

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