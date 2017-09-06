Кандидаты-новички в студии Postimees: а вы случайно партией не ошиблись?

Запрос на новые лица на выборах-2017 как никогда высок. В студию Postimees приглашены те, кто впервые баллотируются либо идут на выборы от новых для себя партий и избирательных союзов: Родион Денисов (Союз Сависаара и «Деловой Таллинн»), Всеволод Юргенсон (Центристская партия) и Даниэль Либман (EKRE).