Дороги Таллинна освободятся от тысяч грузовиков

Ожидается, что в результате этого изменения в центре Таллинна рассосутся четырехкилометровые пробки, количество тяжеловозов уменьшится, воздух станет чище. Из порта Мууга планируется 50 рейсов в месяц.

Количество тяжеловозов в Таллинне в результате снизится на 60 в день, то есть на 3000 в месяц и на 36 000 в год.

Средний вес тяжеловоза около 40 тонн. Таким образом, каждый рейс снизит нагрузку на дороги таллинна на 2400 тонн. В месяц нагрузка снизится на 120 000 тонн, а в год - на 1 440 000 тонн.

Расстояние между портами Мууга и Вуосаари на шесть морских миль короче, чем между портом Ванасадам и Вуосаари. Из-за сокращения расстояния будет тратиться меньше топлива, а следовательно и меньше загрязняться воздух - на 6,4 тонн CO2 в день и на 1740 тонн CO2 в год. В рабочие дни в центре Таллинна освободится расстояние в 4 км, которое прежде занимали грузовики, а в воскресенье - в 2 км.