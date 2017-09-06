В Таллинне мужчина на самокате попал под машину
6 сентября 2017 г., 07:21
Во вторник, 5 сентября, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал двигавшийся на самокате пешеход.
Автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 26-летний мужчина, выезжал с улицы Коскла на бульвар Сыпрузе. Водитель проигнорировал дорожный знак, указывающий обязательное направление движения, повернув налево. При совершении маневра автомобиль сбил пересекавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора на самокате 35-летнего мужчину.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.