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В Таллинне мужчина на самокате попал под машину

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

Во вторник, 5 сентября, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал двигавшийся на самокате пешеход.

Автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 26-летний мужчина, выезжал с улицы Коскла на бульвар Сыпрузе. Водитель проигнорировал дорожный знак, указывающий обязательное направление движения, повернув налево. При совершении маневра автомобиль сбил пересекавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора на самокате 35-летнего мужчину.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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