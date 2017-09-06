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Галерея: молодежная сборная Эстонии по футболу с минимальным счетом проиграла Испании

Sports.ee
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В отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 21 года сборная Эстонии накануне поздно вечером уступила национальной команде Испании.

Поединок состоялся на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, передает rus.err.ee.

Испанцы владели ощутимым преимуществом, но долгое время эстонская команда дисциплинированно играла в обороне. И все же 65-й минуте красивым дальним ударом ворота Матвея Игонена поразил полузащитник "Валенсии" Карлос Барраган.

Для сборной Испании игра в Таллинне стала первой в нынешнем отборочном цикле, а Эстонская команда потерпела уже третье поражением в четырех матчах - ранее наши футболисты уступили Северной Ирландии и Словакии с одинаковым счетом 1:2.

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