Галерея: молодежная сборная Эстонии по футболу с минимальным счетом проиграла Испании

Поединок состоялся на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, передает rus.err.ee.

Испанцы владели ощутимым преимуществом, но долгое время эстонская команда дисциплинированно играла в обороне. И все же 65-й минуте красивым дальним ударом ворота Матвея Игонена поразил полузащитник "Валенсии" Карлос Барраган.

Для сборной Испании игра в Таллинне стала первой в нынешнем отборочном цикле, а Эстонская команда потерпела уже третье поражением в четырех матчах - ранее наши футболисты уступили Северной Ирландии и Словакии с одинаковым счетом 1:2.