В столичном автобусе упал нетрезвый мужчина: потребовалась помощь медиков

Инцидент имел место около 21.18. Автобус MAN Lions City началь отъезжать от расположенной на Палдиском шоссе остановки «Мустйыэ», когда по неизвестной причине упал 56-летнй мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.