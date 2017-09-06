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В столичном автобусе упал нетрезвый мужчина: потребовалась помощь медиков

Rus.Postimees.ee
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Автобус. Фото иллюстративное | ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Во вторник, 5 сентября, в одном из столичных автобусов пострадал пассажир с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 21.18.  Автобус MAN Lions City началь отъезжать от расположенной на Палдиском шоссе остановки «Мустйыэ», когда по неизвестной причине упал 56-летнй мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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