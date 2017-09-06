В столичном автобусе упал нетрезвый мужчина: потребовалась помощь медиков
6 сентября 2017 г., 07:34
Во вторник, 5 сентября, в одном из столичных автобусов пострадал пассажир с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 21.18. Автобус MAN Lions City началь отъезжать от расположенной на Палдиском шоссе остановки «Мустйыэ», когда по неизвестной причине упал 56-летнй мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.