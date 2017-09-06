Обвиняемый в убийстве журналистки на подлодке датский инженер объяснил ее гибель случайным ударом люка по голове

Изобретатель находится под стражей с 12 августа. Датские прокуроры попросили Копенгагенский районный суд продлить срок ареста Мадсена, утверждая, что он убил 30-летнюю журналистку и расчленил ее тело. Суд согласился с их просьбой и продлил ему арест на четыре недели до 5 октября, сообщает DR .

Как объяснил судья, Петер Мадсен не дал разумного объяснения, почему он бросил тело Ким Валль в воду. Кроме того, суд счел, что его поведение препятствует выяснению обстоятельств дела, пишет Newsru.com.

Тело Валль было найдено в водах близ Копенгагена без головы и конечностей 21 августа, через десять дней после того, как она пропала без вести. Анализ ДНК показал, что это труп журналистки. Причина ее смерти не установлена.

Изобретатель рассказал о своем плаче во время избавления от тела Валль

Мадсен настаивал, что "похоронил Валль в море", когда она погибла от несчастного случая - от удара по голове 70-килограммовой крышкой люка и резкого падения на дно лодки с ее башни.

Он стоял сверху, держа люк в руках, пропуская журналистку. В этот момент подлодку качнула волна с другого судна. "Я потерял равновесие, и люк закрылся", - сказал он суду (цитата по Reuters). По его словам, там, где она упала, было много крови.

"Я не контактировал с телом и не хотел, чтобы у меня на подлодке был труп", - заявил Мадсен суду. "Я обмотал ей ноги веревкой, чтобы вытащить из люка", - продолжил он, добавив, что плакал, пока проделывал все это.

Следователи, однако, утверждают, что ноги, руки и голова, которые еще не были обнаружены, были отделены от тела умышленно, а само тело было намеренно утоплено. Внутри подводной лодки была обнаружена кровь.

Обвиняемый объяснил свои действия паникой. Отвечая на вопрос, почему он выбросил журналистку за борт, он сказал: "Я был в шоке, тогда это казалось правильным", - передает Би-би-си .

Суд попросит его пройти психиатрическую экспертизу. Прокурор зачитал более ранние показания обвиняемого, где тот утверждал, что ударом проломил череп журналистки и убил ее. Мадсену грозит пятилетний срок за убийство и надругательство над трупом.

Петер Мадсен - изобретатель и инженер, который с 2001-го по 2008 год построил три подводные лодки, а теперь переориентировался на космические проекты. Он лично сконструировал Nautilus. В 2008 году Nautilus был объявлен самой длинной и большой частной подлодкой в мире.

Ким Валль, шведская журналистка-фрилансер, сотрудничала с рядом американских, китайских и британских изданий. По данным ее работодателей, в последнее время она писала о Петере Мадсене и его изобретениях. Она отправилась в путешествие на Nautilus вдвоем с героем своего материала.

Подводная лодка затонула 11 августа близ Копенгагена на глубине семи метров. Ее хозяина спасла находившаяся неподалеку яхта. Ким Валль с этого момента числилась пропавшей без вести.

Мадсен изначально утверждал, что высадил журналистку, которая работала над статьей о нем, на одном из островов. Потом он изменил показания и сообщил, что Валль погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее под водой.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность в связи с гибелью журналистки Ким Валль и обратила внимание на опасность, которой подвергаются женщины, работающие в журналистике.