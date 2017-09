Видео: самолет пролетел сквозь око урагана "Ирма", приближающегося к Флориде

Ожидается, что к субботе, когда ураган достигнет побережья, он еще больше усилится, пишет Newsru.com.

Помимо Флориды, ЧП объявлена на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Заместитель шерифа одного из округов Флориды Гэри Палмер рассказал Reuters , что жители Флориды "обычно не любят готовиться", однако удар урагана "Харви" по Хьюстону "многим раскрыл глаза". Траектория, по которой пойдет "Ирма", постоянно уточняется. Пока обязательная эвакуация объявлена лишь на архипелаге Флорида-Кис, где живут около 80 тысяч человек. Местные власти на юге штата готовятся закрывать школы и эвакуировать с побережья отдыхающих.

По оценке Национального центра слежения за ураганами, во вторник сила порывов ветра в центре "Ирмы" достигала 295 км/ч. Этот шторм уже стал самым мощным из тех, которые были зафиксированы над Атлантическим океаном за пределами Карибского моря и Мексиканского залива.

Дополнительную информацию об урагане собрали смельчаки из отряда "Охотников за ураганами" при Нацуправлении океанических и атмосферных исследований. Записи с борта пролетающего сквозь око вихря самолета опубликованы в Twitter NOAA .

Губернатор Флориды Рик Скотт в понедельник ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата. По его словам, для подготовки к такому стихийному бедствию нужно больше времени.

Во вторник дополнительно объявлено о мобилизации более 7 тысяч бойцов нацгвардии США, которые должны оказать поддержку пожарным и спасателям в подготовке, а также при необходимости - в проведении поисково-спасательных операций при необходимости. Гвардейцам отдано распоряжение быть в полной готовности к утру 8 сентября, объявил Скотт.

Еще одна мера призвана облегчить подготовку и эвакуацию: сборы за проезд временно отменены на всех автодорогах Флориды. "Эта мера облегчит жителям и гостям Флориды подготовку к потенциальным последствиям шторма, облегчит им доступ к необходимым запасам, а также позволит быстро и безопасно эвакуироваться в случае возникновения такой необходимости", - говорится в заявлении губернатора. Предполагается, что проезд по автодорогам штата будет бесплатным до "завершения последствий урагана "Ирма".

