"Радар": Ольга Иванова считает, что Яне Тоом пообещали место Ансипа в Еврокомиссии

Передача попыталась выяснить, почему же "Три сестры" сначала повернулись спиной к Центристской партии, а потом и сами разругались.

«Изначально планировался союз Сависаара и Тоом», - отметила Оудекки Лооне.

Ольга Иванова рассказала, что когда Мартин Репинский покинул пост министра, крыло Сависаара предлагало своего кандидата, но их мнение никто не учитывал.

По словам Яны Тоом, после осеннего конгресса были даны разные обещания, а потом произошел конфликт между Ольгой Иваново и Сирет Котка-Репински. Считается, что его причиной стало то обстоятельство, что Сирет Котка возглавила комиссию по решению проблем, связанных с низкой рождаемостью и высоким уровнем эмиграции, где главной хотела стать Ольга Иванова.

Сестры в очередной раз рассказали, как они были сильно удивлены решением Яны Тоом идти на выборы в рядах Центристской партии.

И хотя сама Яна Тоом утверждает, что партия ничего не обещала, Ольга Иванова считает иначе.

«Я слышала, что Яне предложили место Ансипа», - отметила Иванова.

«У меня нет высшего образования. У меня за спиной четыре курса русской филологии. Еврочиновником такому человеку не стать, - сказал Тоом. - Поскольку у Ольги его (образования - Ред.) тоже нет, то она просто не знает об этом».

При изучении предвыборной программы и слогана союза Сависаара можно заметить, что многие идеи были позаимствованы у Яны Тоом.

Журналисты отмечают, что Ольга Иванова и Яна Тоом не общаются после пресс-конференции, где последняя сообщила об уходе из "Трех сестер".

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