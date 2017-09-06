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Число туристов в эстонских гостиницах существенно выросло

Rus.Postimees.ee
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Туристы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Tartu Postimees

В июле текущего года в предприятиях гостиничного сектора Эстонии останавливались около 498 000 внутренних и иностранных туристов, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает Департамент статистики.

Число иностранных туристов снизилось на 0,1% до 312 349 человек, а количество внутренних туристов выросло на 8% до 185 832 человек, пишет rus.err.ee.

По сравнению с июлем прошлого года число российских туристов выросло на 12,8% до 21 544 человек. Число гостей из Латвии увеличилось на 7% до 16 280, а количество финских туристов снизилось на 9% до 147 111 человек.

Средняя цена гостиничного номера в июле составила 38 евро в сутки, что на четыре евро больше, чем год назад.

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