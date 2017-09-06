Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится в Эстонии с министрами обороны ЕС

Столтенберг в ходе визита встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и главой МИД Свеном Миксером, а также ознакомится с деятельностью боевой группы НАТО в Эстонии.

Ратас и Столтенберг во второй половине дня в среду посетят городок Тапа 1-й пехотной бригады эстонской армии, где ознакомятся с обязанностями военнослужащих Эстонии и боевой группы НАТО и получат обзор вооружения и инфраструктуры 1-й пехотной бригады и союзников.