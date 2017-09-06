Изучать культуру – это модно!

В действующей с 2005 года Таллиннской школе русской культуры открыт набор в новую группу на 2017/2018 учебный год. Базовый курс «Русская культура», рассчитанный на один год обучения, предназначен, в первую очередь, для учеников 9-12 классов, которые учатся в школах с эстонским языком обучения. Желающие получать системную поддержку в развитии родного языка и расширении знаний о национальной культуре могут участвовать в программе несколько лет. Занятия проводятся один раз в неделю в вечернее время по вторникам. Участие – бесплатно, так как деятельность школы поддерживается за счет средств Министерства образования и науки, распределяемых Фондом интеграции.

«Да, именно так, модно! – считает руководитель Таллиннской школы русской культуры Роман Лягу. – К нам приходят девушки и юноши, всерьез заинтересованные в изучении языков и культур, и, в том числе, в развитии своего родного языка и расширении знаний о национальной культуре, которые они не могут получить в рамках программы обычной школы. Мы ходим с нашими учащимися на открытие выставок в Кадриоргском дворце, Русский театр приглашает нас на премьерные показы своих спектаклей, посещаем с учениками концерты, кинопремьеры, различные приемы. В общем, шаг за шагом вводим молодежь в прекрасный мир культуры. Сами занятия проходят в красивом зале в Старом городе. Все вместе взятое и привело к тому, что среди учеников появилось мнение: учиться в Таллиннской школе русской культуры – это модно!».

В учебную программу школы входят три предмета. Изучая историю русской культуры, ученики знакомятся с самыми разными темами:

- театр и кино. Как правило, молодежь смотрит современное кино. Эта тема вызывает самый живой отклик и дискуссии, когда надо определиться, кто входит в десятку самых известных актеров или актрис.

- письменность. В рамках этой темы проводится практическое занятие по каллиграфии. Ученики могут попробовать себя в качестве переписчиков старинных монастырских книг.

- литература. Кто сможет сразу назвать десятку самых известных современных писателей, пишущих на русском языке?

- кухня. Это занятие неизменно пользуется большой популярностью, так как сопровождается приготовлением и дегустацией блюд русской кухни.

- мир дворянской усадьбы. В новом учебном году молодежь из Школы русской культуры совершит поездку в усадьбу Килтси, чья история связана с именем похороненного в таллиннской Домской церкви мореплавателя Адама Йохана фон Крузенштерна, и узнает, почему этим именем так гордится русская географическая наука.

- архитектура и скульптура. Молодая девушка-гид, наполовину эстонка, наполовину русская, расскажет об увиденных своими глазами самых интересных, с ее точки зрения, архитектурных достопримечательностях и памятниках, связанных с русской культурой.

- изобразительное искусство. Здесь смелые эксперименты, связанные с искусством, проводятся каждый год. Кадриоргский дворец ученикам в помощь.

- композиторы. В предстоящем учебном году предполагается сосредоточиться на творчестве Чайковского и отправиться в город Хаапсалу по следам известного композитора. Поездка будет организована в виде поисковой игры-квеста, с дополнительным посещением уникальной деревянной церкви в Палдиски и экскурсией к старинному маяку.

- народный костюм, праздники и традиции. Немного о рождественских, масленичных и пасхальных традициях, гаданиях, скрытом значении различных орнаментов национального костюма и прочих интересных вещах в игровой форме.

Второй предмет в учебной программе Таллиннской школы русской культуры – это курс риторики или практический курс устной речи для делового общения. На уроках риторики ученики снимают страх публичных выступлений, совершенствуют дикцию и произношение, избавляются от слов-паразитов и обогащают свой словарный запас новыми пословицами и поговорками. На практических занятиях ученики участвуют в различных дискуссиях, учатся правильно вести себя перед видеокамерой, давать и брать интервью. В качестве гостевых лекторов в школе ждут известных теле- и радиоведущих, филологов и актрис Русского театра.

В рамках третьего предмета - памятники русской культуры в Эстонии - занятия проводятся, в основном, в виде экскурсий и поездок по стране.

Количество учащихся в новой группе ограничено (не более 20 человек). Регистрация на собеседование для дальнейшего зачисления в Таллиннскую школу русской культуры по телефону 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee