Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 165 евро!
6 сентября 2017 г., 09:29
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 165 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сплит начиная со 195 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 151 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Италию (вместе с проживанием) начиная с 223 евро
Туда-обратно из Риги в Таиланд начиная с 353 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 303 евро