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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 165 евро!

Rus.Postimees.ee
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Риека (Хорватия). | ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL/Press Association Images

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 165 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сплит начиная со 195 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 151 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 178 евро

Туда-обратно из Таллинна в Южную Италию (вместе с проживанием) начиная с 223 евро

Туда-обратно из Риги в Таиланд начиная с 353 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 303 евро

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