Водители, внимание! На развязке в Хааберсти в очередной раз изменится организация движения

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с автозаправочной станции Eurooil, будет поднят на уже завершенный участок дороги. Временный въезд в представительство United Motors выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте на Палдиское шоссе: оно пойдет по улице Ыйсмяэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте: 4,5 метра.

Водителей и пешеходов просят строго следовать указаниям временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальное движение в этом районе затруднено, а потому следует для проезда запасаться временем.

Городские власти и строители приносят извинения за доставляемые неудобства и ограничения и обещают, что с осени 2018 года движение здесь станет значительно удобнее.