Число участников чемпионата мира по футболу возросло до восьми

Ряды участников чемпионата мира по футболу 2018 года в России по итогам очередных квалификационных матчей пополнили еще две национальные команды - Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Корейцы сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и заняли второе место в группе A вслед за Ираном, пишет Newsru.com.
Сборная Сирии, занявшая третье место, сыграет два стыковых матча с третьей командой из группы Б, коей стала Австралия. Победитель сразится за право поехать на ЧМ-2018 с четвертой командой из американской зоны КОНКАКАФ, сейчас это Гондурас.
В последнем туре сирийцы поделили очки с иранцами (2:2), у которых дублем отметился нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Вторыми в группе В стали футболисты Саудовской Аравии, обыгравшие лидеров из Японии (1:0), уже добывших путевку на мундиаль. Саудиты вышли из группы с 19 очками, японцы - с 20.
Таким образом, число команд, квалифицировавшихся на ЧМ-2018, возросло до семи. Это сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Россия будет представлена на турнире на правах его организатора.