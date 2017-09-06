Число участников чемпионата мира по футболу возросло до восьми

Корейцы сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и заняли второе место в группе A вслед за Ираном, пишет Newsru.com.

Сборная Сирии, занявшая третье место, сыграет два стыковых матча с третьей командой из группы Б, коей стала Австралия. Победитель сразится за право поехать на ЧМ-2018 с четвертой командой из американской зоны КОНКАКАФ, сейчас это Гондурас.

В последнем туре сирийцы поделили очки с иранцами (2:2), у которых дублем отметился нападающий "Рубина" Сердар Азмун.

Вторыми в группе В стали футболисты Саудовской Аравии, обыгравшие лидеров из Японии (1:0), уже добывших путевку на мундиаль. Саудиты вышли из группы с 19 очками, японцы - с 20.

Таким образом, число команд, квалифицировавшихся на ЧМ-2018, возросло до семи. Это сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Россия будет представлена на турнире на правах его организатора.