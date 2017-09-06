Торговая сеть Prisma провела сокращение сотрудников

Исполнительный директор AS Prisma Peremarket Юсси Нуммелин подтвердил сокращение 25 работников: в Тарту было сокращено девять сотрудников Annelinna Prisma и шесть сотрудников Sõbra Prisma, а в Нарве – десять сотрудников Narva Prisma. Всего же в компании трудится 1050 человек.

«Памятуя о величине коллектива, можно сказать, что сокращение затронуло очень малую его часть. Причиной сокращения стала цель сделать рабочий процесс более эффективным. Развитие эффективности и укрепление конкурентоспособности – это постоянная и обычная деятельность для обеспечения прибыльности и роста предприятия, – комментирует ситуацию Юсси Нуммелин. – Так мы можем гарантировать, что и в будущем в магазинах Prisma будет предлагаться 60 000 наименований товаров по выгодным ценам и сохранится приятная покупательская атмосфера».

Согласно информации портала Tööelu, в случае бессрочного трудового договора при сокращении работника работодатель должен выплатить ему возмещение в размере средней зарплаты за один месяц. В случае срочного договора – зарплату до окончания срока договора.

Согласно Закону о трудовом договоре, сроки предуведомления о сокращении зависят от продолжительности трудовых отношений: менее одного года – за 15 календарных дней; 1 год – 5 рабочих лет – за 30 календарных дней; 5–10 рабочих лет – за 60 календарных дней; 10 лет и более – за 90 календарных дней.

Согласно части 5 статьи 100 Закона о трудовом договоре, если работодатель предуведомляет о сокращении за время, которое меньше установленного законом или согласованного коллективным договором, работник имеет право получить возмещение в размере, в котором он имел бы право его получить при соблюдении сроков предуведомления.

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