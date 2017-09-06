Danske нанял для расследования отмывания денег в Эстонии бывшего главу датской разведки

Мадсен, который сейчас занимается в МИД Дании борьбой с финансированием терроризма, будет отвечать за рабочую группу Danske, расследующую отмывание денег из Азербайджана, сообщает Reuters.

Директор по надзору группы Danske Андерс Мейнерт сказал Reuters, что прежде всего следует изучить ситуацию в Эстонии до 2014 года.

Эстонские и международные СМИ сообщают, что в период с 2012 по 2014 год из эстонских банков в пользу азербайджанских фирм было переведено около 2,9 млрд долларов, эти банковские операции могли включать отмывание денег и передачу взяток.

Если в конце 2000-х из Азербайджана в Эстонию нерезидентам поступало несколько десятков млн долларов США в год, то в 2012 году эта сумма увеличилась примерно до 800 млн долларов, а в 2013 году она достигла примерно 1,7 млрд долларов.

Из Эстонии совершались переводы со счетов зарегистрированных в Соединенном Королевстве предприятий, владельцы которых скрываются в офшорных зонах на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Представителями фирм, оформлявшие открытие счетов в эстонском филиала банка Danske, были проживавшие в Баку азербайджанцы, но они не были бенефициарами фирм.