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В Кохтла-Ярве пытались украсть банкомат

Rus.Postimees.ee
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Банкомат SEB. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В ночь на 5 сентября из торгового центра «Вирония» в Кохтла-Ярве неизвестные пытались украсть банкомат SEB.

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру, злоумышленникам не удалось достать деньги из банкомата, полиция пока никого не задержала.

Злоумышленники разбили витринное стекло торгового центра, проникли внутрь помещения, где располагался банкомат. Попытались его переместить, опрокинули, но до денег не добрались.

Ущерб от взлома составил примерно 10 000 евро.

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