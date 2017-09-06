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Галерея: квартира класса люкс в Нарва-Йыэсуу

Rus.Postimees.ee
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На портале недвижимости KV.EE можно найти очень интересные предложения. Пусть не для покупки, но хотя бы для информации. Например, вот чем может похвастаться город-курорт.

На третьем этаже четырехэтажного дома постройки 2008 года продается трехкомнатная, полностью обставленная квартира площадью 104,4 квадратных метра с финской баней и большой застекленной лоджией с видом на море.

В 200 метрах от дома находится знаменитый песчаный пляж, а совсем рядом - один из крупнейших спа-отелей в Эстонии Noorus! Отличная планировка, просторные комнаты, кухня-столовая и гостиная совмещены, в ванной комнате - и массажная ванная, и душевая кабина. В стоимость входит вся мебель и техника. Удобная парковка, помещение для колясок и велосипедов, лифт.

Другие фотографии и информация о продаже находятся на странице KV.EE.

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