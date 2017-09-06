Полиция, Таллинн и госканцелярия разослали предупреждающие о пробках инфолисты

В рамках председательства в Совете ЕС в Эстонии состоится более 30-и встреч высокого уровня, различных визитов и конференций, а также свыше 200 других, связанных с председательством, мероприятий. По этой причине в Эстонии ожидается повышенное количество зарубежных гостей, в связи с чем в организацию движения в городе будут внесены изменения, сообщается на интернет-странице департамента, пишет rus.err.ee.

На инфолистках добавляют, что дороги будут перекрываться на максимально короткий отрезок времени, однако вызванные этим пробки могут мешать движение значительно дольше.

Движение будет затруднено в центре города и в окрестностях Котла культуры. Полиция отмечает, что в основном движение будет затруднено в утренние часы, а также по окончании рабочего дня.