Фото: расписной деревянный дом в Пярнуском уезде - произведение искусства

Но что такого особенного в этом доме? Конечно же, картины, которыми он покрыт снаружи. Хозяйка дома Сигрид Абласон говорит: когда она построила дом шесть лет назад, сразу возник план расписать фасад дома, так как внутри стены были уже украшены.

Фото: Sigrid Absalon

Правда, конкретных идей, что именно должно быть нарисовано на фасаде, у Сигрид не было. Идеи появились после поездки на остров Кихну, где она увидела нарисованную на одной стене дома картинку. Абласон связалась со своей хорошей знакомой, художником-мультипликатором Эдой Миккер, которая приложила руку к оформлению интерьера ее дома.

«Мы трудились три дня и изобразили на стенах море и мол. И это понятно - дом находится недалеко от моря и старинного мола в деревне Уулу, за что и получил название Muuli», - рассказала Сигрид.

Фото: Sigrid Absalon

Собственно, дом был примечательным еще до росписи: он был ярко-желтым, и деревенские жители прозвали его солнышком.

Фото: Sigrid Absalon

«Я - фотограф и люблю яркие краски. Поэтому никогда не хотела жить в сером или бежевом доме. В мой двор люди приходят фотографироваться, и я всегда предлагаю им наиболее выразительную часть своего участка. У меня есть сад с пестрыми цветами, разноцветный дом, сосновый лес, 140 метров каменного сада, луга, мол и море - фон для фото на любой вкус!»- говорит Сигрид.

В то, что расписной дом может ей надоесть, хозяйка не верит. Ее часто об этом спрашивают, но отвечает она всегда одно и то же: серый цвет надоест куда быстрее!