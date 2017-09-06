Выборы в Нарве: конкуренция обостряется

Акция прошла в полдень вторника на Ратушной площади. Сбылись высказывавшиеся накануне опасения по поводу малочисленности прибывшей на площадь публики: все-таки будний день, рабочее время... Горожан, интересовавшихся событием, набралось едва ли не более пары десятков, остальными интересующимися оказались соратники по союзу его первого номера Катри Райк и представители прессы. Однако организаторов акции это ничуть не смутило: они прекрасно понимали, что уже вечером об этом событии узнают все радиослушатели и телезрители.

Госпожа Райк, представленная своим коллегой по блоку Владимиром Изотовым не иначе как будущий мэр Нарвы, с крыльца Ратуши обозначила вопросы, которые в городе не решаются годами, но требуют безотлагательного решения. Например, реновация самой Ратуши, на которую, по словам Райк, осталось всего лишь два года, но эта работа еще даже не начиналась. Райк отметила, что Нарва, которая тоже Эстония, заслуживает лучшего, чем имеет сейчас, что нарвитяне мечтают о таком же порядке и такой же медицинской помощи, которые есть в других эстонских городах.

На крыльцо Ратуши поднялись и другие члены этого избирательного блока. Знакомя избирателей со своей командой, состоящей из 61 человека, представляющего самые разные сферы деятельности, Райк выразила сожаление по поводу того, что в ней практически нет работников городских учреждений.

В программе «Нашей Нарвы» 43 пункта. Если бы все они смогли реализоваться, то Нарва, вне сомнения, стала бы самым красивым и самым счастливым городом. Впрочем, такое впечатление, вероятно, должна оставлять после своего прочтения программа любого серьезного политического блока, если он умеет правильно выстраивать свой маркетинг. Одно только намерение представителей «Нашей Нарвы» бесплатно работать всем составом городского собрания в советах муниципальных предприятий заставляет читающего платформу блока обратить на нее более пристальное внимание. Впрочем, обсуждение программы с горожанами еще значится в мероприятиях означенного союза. На ближайшее из них Райк пригласила всех интересующихся в университетское кафе Muna в это воскресенье.

На этот же день в колледже был запланирован семинар для представителей учебных заведений о необходимости запрета политической агитации в школах. По словам директора колледжа Кристины Каллас, интерес к участию в семинаре проявили в основном иногородние школы, а также не зависящая от настроений местной власти государственная Ваналиннаская школа. К сожалению, нарвские школы своей заинтересованности в предмете обсуждения не обозначили. Каллас усматривает в этом боязнь школьных руководителей испортить отношения с городскими властями: не секрет, что сегодня многие директора являются исполняющими обязанности и потому очень уязвимы. К слову, эту практику «Наша Нарва» обязуется прекратить.

Шесть списков и 210 кандидатов

Во вторник, 5 сентября, к 18.00 завершилась регистрация кандидатов на выборы в местные самоуправления.

Как сказал нашей газете председатель городской избирательной комиссии Антс Лийметс, всего в Нарве зарегистрировано 6 списков, свои анкеты представили 210 человек.

«Перечисляю списки в последовательности, в которой они поступали на регистрацию: избирательный союз „Патриот“ - восемь человек, Центристская партия — 100 человек, IRL – пять человек, избирательный союз „Наша Нарва“ (Meie Narva) — 61 человек, „Избирательный союз Сависаара“ - 26 человек, Партия реформ - 10 человек. Таким образом, всего 210 человек. Независимых кандидатов нет», - пояснил Антс Лийметс.

Теперь, по словам председателя городской комиссии, предстоит занести все анкеты в государственную систему выборов, которая проверяет соответствие подавших анкеты требованиям, которым должны отвечать кандидаты в депутаты местных органов власти. А именно: быть гражданином Эстонской Республики или Европейского Союза («У нас есть, например, гражданин Латвии, проживающий в Нарве», - уточнил г-н Лийметс), иметь соответствующий возраст, на 1 августа нынешнего года быть зарегистрированным жителем Нарвы, не иметь психических заболеваний и т. д.

К пятнице, предполагает Лийметс, эта процедура будет завершена. И тогда уже можно будет точно говорить, чьи фамилии будут стоять в списке кандидатов в депутаты Нарвского городского собрания.