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Фото: Таллинн премирует спортсменов и их тренеров

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Таави Аас, Ирина Эмбрих, тренер женской сборной по фехтованию Кайдо Каабермаа и Михаил Кылварт. | ФОТО: Raepress

Таллиннская горуправа выделила из резервного фонда 21 000 евро Таллиннскому департаменту по делам молодежи и спорта, чтобы премировать таллиннских спортсменов Ирину Эмбрих, Эрику Кирпу, Николая Новоселова и Хейки Наби за спортивные достижения, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт напомнил, что этим летом наши атлеты порадовали любителей спорта множеством захватывающих моментов. «Надеюсь, что каждое успешное выступление наших спортсменов, каждое их достижение вдохновляет молодежь, мотивируя их заниматься спортом и достигать своих целей», – отметил Кылварт.

Таави Аас, Хейки Наби и Михаил Кылварт. / Raepress

Шпажистки Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу получат 6000 евро на двоих. Тренеры женской сборной Кайдо Каабермаа, Виктор Кирпу и Анатолий Яснов получат по 1000 евро. Николая Новоселова премируют 4200 евро, его главного тренера Игоря Чикинева – 1300 евро, помощник тренера Пеэтер Нелис получит 500 евро. Призер чемпионата мира по борьбе Хейки Наби будет премирован 4200 евро, его главный тренер Игорь Бугай - 1200 евро, а помощник тренера Александр Ярус – 600 евро.

В июле в Лейпциге шпажистки Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу в составе женской сборной Эстонии завоевали золотые медали командного зачета чемпионата мира по фехтованию. На этом чемпионате Николай Новоселов завоевал серебро. В Париже на прошедшем в августе чемпионате мира по греко-римской борьбе Хейки Наби также получил серебряную медаль.

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