Хакеры могли создать дигитального эстонца-клона

В прошлую среду вечером Департамента государственных инфосистем (RIA) разослал по электронной после письмо отдела работы по защите от инфоинцидентов CERT, которое на целую неделю поставило на уши пару сотен лучших ИТ-специалистов, а также лишило сна некоторых высокопоставленных руководителей министерств.

А именно, действующая в одной из европейских стран международная группа ученых расписала четырех-пятиходовый план, применив который, злоумышленники теоретически могут клонировать данные владельца какой-нибудь эстонской диги-ИД.

В фокусе внимания ученых не была ни эстонская ИД-карта, ни даже наша технология, они изучали один чип швейцарского производителя Gemalto AG. Чипы такого типа используются по всему миру, но больше всего он распространен в Эстонии. Конкретно такие чипы установлены на 750 00 ИД-картах, которые выдавали с 16 октября 2014 года. Именно тогда для эстонских карт был принят в использование чип, который основан на новой технологии, был быстрее и предпочтительно безопаснее. Сертификат безопасности чипу дали Франция и Германия.

Сразу было сказано, что ученые не взламывали крипту ИД-карты, просто на бумаге доказали, что в теории это возможно. Всей формулы отправители письма не дали, но присланных материалов было достаточно, чтобы эксперты по инфобезопасности просмотрели риски и связались с отправителями.

Выяснилось, что слабым местом является один элемент неизменного заводского программного обеспечения на чипе. Слабое место проявляется тогда, когда чип общается с программой, которая переделана по заказу Эстонии – считка сертификатов с карты, их проверка или внесение дигитальной подписи.

Для понимания сложности проблемы нужно знать, что дигитальное лицо жителя Эстонии состоит из сертификатов, и они в свою очередь являются официальным и приватным. Ученые явно показали, что теперь, по сути, при малом просчете можно через ключи к официальным сертифитам получить доступ к приватным ключам. То есть вероятнее всего при генерации этой пары ключей было сделано что-то неправильно.

Но самым плохим сюрпризом для RIA стало то, что производитель карт Gemelto AG подтвердил, что оценка ученых может быть верной. «Если кто-то смог бы клонировать диги-ИД, то теоретически он смог бы использовать ИД-карту для идентификации личности и выдачи дигитальной подписи, не имея реальной карты и не зная ПИН-кодов», - описал советник по технологиям RIA Марк Эрлих.

На самом деле подвергнуть опасности все эстонские карты невозможно. «Только лишь знания официального ключа к сертификату карты недостаточно для ее взлома – нужен большой просчет, чтобы заполучить секретный ключ и специальные программы, которыми дается дигитальная подпись», - объяснил Эрлих. Программное обеспечение ИД-карты для этого не подходит, поскольку предполагается, что карта при этом должна находиться в считывателе. Таким образом, хакер, у которого ИД-карты физически нет, должен как-то обойти и это препятствие.

Для того чтобы клон диги-ИД мог подписать что-то от имени другого человека, ему нужно за раз взломать два ключа: как для подписи, так и для аутентичности.