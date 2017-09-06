Тоом: мне было известно, что Сависсар объединится с союзом Сыырумаа

«Я же знала, что они объединятся с союзом Урмаса Сыырумаа, - сказала Тоом. - Я никому об том не говорила, так как порядочный человек и не разглашаю военные планы других людей». Тоом сразу же стала выяснять, как они могли бы пойти на выборы в одном списке с Юри Мыйзом, если бы это шло вразрез с центристскими взглядами.

«С кем мы на самом деле будем воевать? С Центристской партией - ну нет, меня это не устраивает», - объяснила Тоом свое решение отказаться баллотироваться по отдельному списку и идти на выборы с Центристской партией.

Ольга Иванова предполагает, что договоренность с Центристской партией была достигнута потому, что Яне Тоом пообещали место Андруса Ансипа в Еврокомиссии.

«У меня нет высшего образования. У меня за спиной четыре курса русской филологии. Еврочиновником такому человеку не стать, - сказал Тоом. - Поскольку у Ольги его (образования - прим. ред.) тоже нет, она просто не знает об этом».