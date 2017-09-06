Процесс Сависаара: городской чиновник заявил, что Аас не хотел возбуждать делопроизводство в отношении киосков фирмы Кофкина

Сейер, руководивший службой строительного надзора, вспомнил, что подчинялся вице-мэру Аасу и в его задачи в том числе входила выдача разрешений на строительство и эксплуатацию. Сейер отметил, что при выдаче разрешений на эксплуатацию городские чиновники в том числе знакомились с объектом на месте, чтобы установить, соответствует ли он нормам и предписаниям. Вслед за этим они составляли акт осмотра и если все было в порядке, Сейер выдавал разрешение.

Сейер вспомнил, что в 2008 году поначалу не занимался выдаче разрешений на эксплуатацию для киосков быстрого питания фирмы Кофкина Estkompexim Toitlustuse OU, поскольку решил, что речь идет всего лишь о деятельности в рамках разрешения на уличную торговлю. После того, как Сейер заметил, какие киоски появляются на улицах, он обратился к Аасу с замечанием, что киоскам требуются разрешения на строительство и эксплуатацию. После этого городские власти решили узаконить работу киосков задним числом, а на вопрос, следует ли возбуждать дело о проступке в отношении фирмы Кофкина, Аас ответил, что с этим нужно немного повременить, сказал Сейер.

По словам Сейера, никто из городских властей не объяснил, почему фирме Кофкина разрешили устанавливать киоски без соответствующих разрешений. По словам Сейера, в конце концов все киоски получили разрешения задним числом, а дело о проступке не стали возбуждать. Он уточнил, что не стал возбуждать дело о проступке, поскольку Аас велел подождать, в то же время, Аас не объяснил Сейеру, почему начало делопроизводства было отложено.

На суде Сейер заявил, что никто из начальства не торопил его со связанным с киосками Estkompexim Toitlustus делопроизводством. В то же время, в ходе предварительного следствия Сейер отмечал, что Аас дал распоряжение ускорить делопроизводство в отношении киосков. Противоречие между показаниями Сейер объяснил в среду тем, что плохо помнит эти события. В то же время Сейер хорошо помнил, что ни разу при принятии решений в ходе своей служебной деятельности не соприкасался с Эдгаром Сависааром.

На вопрос, мог ли город предоставлять государственную землю для коммерческой деятельности, Сейер ответил, что мог при наличии соответствующего разрешения от государственного земельного департамента. Сейер также отметил, что установку киосков Кофкина не следовало согласовывать с Департаментом культурных ценностей, поскольку, насколько ему известно, их не устанавливали в зоне, где это требовалось бы.

Сейер вспомнил, что в ходе работы ему также приходилось иметь дело с принадлежащей Кофкину гостиницей Meriton, а именно с подъездной дорогой между гостиницей и Палдиским шоссе, которая затрагивала принадлежащие государству соседние участки, и в этой связи возникла проблема с разрешением на эксплуатацию. Сейер добавил, что эта тема также обсуждалась на совещаниях у вице-мэра Таллинна Эхи Вырк. По данным Сейера, город планировал муниципализировать проблемные участки. Сейер предположил, что Вырк обсуждала эту тему и со своим начальством.

Сейер признал, что обсуждал вопрос гостиницы Meriton в земельном департаменте, где его обвинили в том, что он выдал гостинице разрешение на эксплуатацию, хотя город на тот момент еще не муниципализировал соответствующие участки недвижимости. Сейер сказал, что выдал разрешение по собственной инициативе, поскольку не считал вопрос собственности участков достаточно весомой причиной, чтобы откладывать выдачу разрешения.

В зале суда Сейер пожаловался на плохую память о событиях, которых касается обвинение. И если в зале суда он сказал, что Вырк не интересовалась гостиницей Meriton, то в ходе предварительного следствия он утверждал противоположное. Он объяснил это противоречие тем, что в ходе предварительного следствия он думал, что говорит в связи с Вырк об установке киосков, а не связанных с гостиницей вопросах. «Я не помню, как именно следователь формулировал вопросы», - добавил Сейер.