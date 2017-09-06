Financial Times: хваленая ИД-карта Эстонии получила постыдный удар

Издание добавило, что угроза безопасности подрывает все, начиная от электронных выборов до банковских интернет-услуг, пишет Rus.ERR.

«Балтийская страна, в которой проживает всего 1,3 млн человек, подчеркивает, что доказательств взлома системы ИД-карт, которую они называют самой развитой в мире, нет. Однако карточки используют для доступа ко многим интернет-услугам - с их помощью подписывают документы для возврата подоходного налога, проверяют данные о здоровье, в том числе услугами пользуются иностранные э-резиденты государства», отмечает Financial Times.

Параллельно с возникшей угрозой безопасности, Эстония готовится к встрече министров обороны в Таллинне, где в четверг в ходе неофициальной встречи будут разыграны разные сценарии кибервойны.