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Financial Times: хваленая ИД-карта Эстонии получила постыдный удар

Rus.Postimees.ee
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Газета Financial Times. | ФОТО: NIKLAS HALLE'N/AFP

Главная новость вторника о проблемах с безопасностью эстонских ИД-карт не получила широкого распространения в зарубежных СМИ, однако Financial Times опубликовал статью, в которой сообщил, что хваленая ИД-карта Эстонии из-за возникшей угрозы безопасности получила постыдный удар.

Издание добавило, что угроза безопасности подрывает все, начиная от электронных выборов до банковских интернет-услуг, пишет Rus.ERR.

«Балтийская страна, в которой проживает всего 1,3 млн человек, подчеркивает, что доказательств взлома системы ИД-карт, которую они называют самой развитой в мире, нет. Однако карточки используют для доступа ко многим интернет-услугам - с их помощью подписывают документы для возврата подоходного налога, проверяют данные о здоровье, в том числе услугами пользуются иностранные э-резиденты государства», отмечает Financial Times.

Параллельно с возникшей угрозой безопасности, Эстония готовится к встрече министров обороны в Таллинне, где в четверг в ходе неофициальной встречи будут разыграны разные сценарии кибервойны.

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