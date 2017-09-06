14-секундное опоздание дорого обошлось английскому футбольному клубу

Англичане договорились с португальским "Спортингом" о переходе 28-летнего игрока за 22 миллиона фунтов в последний день трансферного окна 31 августа, но не успели оформить все документы до его закрытия. Клуб подавал апелляцию, но ее отклонили, пишет Newsru.com.

По данным Би-би-си , "Лисы" просрочили дедлайн на 14 секунд, и теперь Силва не поможет новой команде в ближайшие четыре месяца. Новичок был призван заменить Дэнни Дринкуотера, который перешел в лондонский "Челси".

Пока неизвестно, вернется ли полузащитник в расположение "Спортинга" или будет тренироваться с "Лестером". Обе команды совместно с представителями футболиста будут искать выход из создавшегося положения.

В минувшем сезоне Силва отыграл 36 матчей за "Спортинг", забив шесть мячей и отдав четыре передачи.