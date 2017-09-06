Печальная статистика: в прошлом году самоубийство совершили более 180 жителей Эстонии

«В прошлом году в Эстонии покончили с собой 183 человека, - сказала исполнительный директор занимающейся профилактикой в области психологического здоровья молодежи НКО Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдермаа. - Согласно исследованиям, каждый суицид сказывается в среднем на 60 близких людях, следовательно, в прошлом году от самоубийств пострадало около 12 000 человек».

По словам Ойдермаа, многих самоубийств можно было бы избежать с помощью своевременной профилактической работы. «Если снижением смертей на дорогах и в пожарах занимаются очень основательно, то разговоры о суициде в обществе табуированы, что не способствует решению проблемы», - сказала она.

В воскресенье, в международный день профилактики суицида, на пляже Штромка в Таллинне выложат 183 пары обуви в память о людях, которые в прошлом году совершили в Эстонии самоубийство.