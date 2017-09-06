Две компании устроили массовую драку на улице
6 сентября 2017 г., 14:17
Сегодня ночью в Тарту на улице Рийя между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. Один человек был доставлен в больницу.
Лыунаская префектура сообщает, что вызов с места событий поступил 6 сентября почти в час ночи. Медики доставили пострадавшего в ходе драки 30-летнего мужчину в больницу. К счастью, он не получил серьезных травм, пишет Tartu Postimees.
Остальных участников потасовки полиция доставила в участок для выяснения обстоятельств. Двух людей сначала отправили в вытрезвитель.
Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.