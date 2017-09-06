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Две компании устроили массовую драку на улице

Rus.Postimees.ee
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Драка. Иллюстративный снимок. К описанному случаю отношения не имеет. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня ночью в Тарту на улице Рийя между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. Один человек был доставлен в больницу.

Лыунаская префектура сообщает, что вызов с места событий поступил 6 сентября почти в час ночи. Медики доставили пострадавшего в ходе драки 30-летнего мужчину в больницу. К счастью, он не получил серьезных травм, пишет Tartu Postimees.

Остальных участников потасовки полиция доставила в участок для выяснения обстоятельств. Двух людей сначала отправили в вытрезвитель.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

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