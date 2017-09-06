Новый патент Samsung описывает дизайн Galaxy S9

Рынок мобильных устройств диктует свои правила, и чтобы оставаться в игре, с каждым годом все большее число производителей пытается освободить свои устройства от рамок. Выяснилось, что еще в мае прошлого года компания Samsung подала патентную заявку на разработку безрамочного смартфона — задолго до того, как в сеть просочились слухи о безрамочном дизайне iPhone 8.
Инсайдеры предполагают, что в документации описывается именно Galaxy S9, пишет 4pda.ru.
Согласно схематичным изображениям, Samsung Galaxy S9 лишится рамок, и его экран будет занимать практически всю поверхность лицевой панели аппарата. Небольшое пространство в верхней части предусмотрено для динамика, датчика освещенности и фронтальной камеры. Ожидается, что Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus унаследуют дисплеи предшественников: S9 получит 5,8-дюймовый экран, а S9 Plus оснастят 6,2-дюймовой панелью. Если смартфоны действительно лишатся всех рамок, то под экраном разместятся встроенные сканеры отпечатков пальцев.