Новый патент Samsung описывает дизайн Galaxy S9

Рынок мобильных устройств диктует свои правила, и чтобы оставаться в игре, с каждым годом все большее число производителей пытается освободить свои устройства от рамок. Выяснилось, что еще в мае прошлого года компания Samsung подала патентную заявку на разработку безрамочного смартфона — задолго до того, как в сеть просочились слухи о безрамочном дизайне iPhone 8.