Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Ильвес об ИД-картах: беспокойство вызывают истерические реакции

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Тоомас Хендрик Ильвес. | ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что обеспокоен истерической реакцией на новость об уязвимости ИД-карт. Он подчеркнул, что существует только теоретическая возможность использования возникших рисков, передает Rus.ERR.

«Рассматривая актуальный на сегодняшний день вопрос о выборах, то если сравнивать реальный физический мир, где голос можно купить за пять-десять евро, то кража даже одного идентитета - это объемная работа, которая вероятно стоит десятки тысяч евро, и, наверное, не стоит того», - заявил Ильвес и подчеркнул, что совсем не беспокоится об этом.

«По поводу чего я больше всего волнуюсь - это по поводу истерических реакций, которые мы видим в первую очередь в Эстонии, но и даже в статье, которая вышла в Великобритании, где насмехаются над электронными выборами. Все системы работают, и мы имеем дело с обнаружением чисто технической проблемы с чипом», - добавил он, похвалив правительство, которое приняло решение обнародовать проблему.

Наверх