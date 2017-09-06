Ильвес об ИД-картах: беспокойство вызывают истерические реакции

«Рассматривая актуальный на сегодняшний день вопрос о выборах, то если сравнивать реальный физический мир, где голос можно купить за пять-десять евро, то кража даже одного идентитета - это объемная работа, которая вероятно стоит десятки тысяч евро, и, наверное, не стоит того», - заявил Ильвес и подчеркнул, что совсем не беспокоится об этом.

«По поводу чего я больше всего волнуюсь - это по поводу истерических реакций, которые мы видим в первую очередь в Эстонии, но и даже в статье, которая вышла в Великобритании, где насмехаются над электронными выборами. Все системы работают, и мы имеем дело с обнаружением чисто технической проблемы с чипом», - добавил он, похвалив правительство, которое приняло решение обнародовать проблему.